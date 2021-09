Zorya-Roma: Mourinho può risparmiare la trasferta a Zaniolo

Dopo un inizio di stagione alla ricerca della forma migliore e il pericolo scampato per i gestacci del derby - multa di 10mila euro ma niente squalifica -, Nicolò Zaniolo potrebbe rimanere a riposo in occasione della sfida di Conference League in casa dello Zorya. Come riporta la versione odierna del quotidiano, infatti, Josè Mourinho starebbe pensando di risparmiare al talento giallorosso la dura trasferta in Ucraina, per poi tornare a schierarlo nella partita di campionato della Roma - l'ultima prima della sosta - contro l'Empoli.

(Corsport)