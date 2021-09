Conferenza stampa, Favorov: "La Roma è una squadra molto forte ed ha un allenatore top. Aspettiamo tutti questa battaglia"

Il terzino destro dello Zorya Luhansk, Denys Favorov, ha parlato in conferenza stampa prima del match di Conference League contro la Roma, che si giocherà domani alle ore 18:45. Nella prima partita della fase a gironi, gli ucraini hanno perso per 3-1 contro il Bodø/Glimt, mentre i giallorossi hanno sconfitto per 5-1 il CSKA Sofia.

Le sue dichiarazioni

"Come atleta, sogni tutta la vita e lavori per ottenere partite a questo livello, perché questo è un campionato e un avversario di primo livello. Vogliamo metterci alla prova e giocare nel miglior modo possibile".

Nelle ultime partite di campionato lo Zorya ha realizzato 7 reti senza subire gol. Possiamo dire che la serie di sconfitte è terminata?

“Naturalmente siamo contenti degli ultimi risultati. Abbiamo avuto un brutto inizio di campionato. Le vittorie contro Chornomorets Odessa e Dnipro-1 ci hanno dato fiducia. La Roma è una squadra molto forte ed hanno un allenatore top, tutti conoscono perfettamente il loro gioco di alto livello. Siamo tutti in attesa di questa battaglia, per mostrare le nostre qualità professionali contro una squadra così interessante e forte. Abbiamo preparato la partita come accade di solito. Lo staff ci dirà alcune cose su cui prestare maggiore attenzione, e noi dovremo mostrarlo sul campo".