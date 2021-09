Zorya-Roma, il programma della vigilia: mercoledì rifinitura a Trigoria, conferenza di Mourinho alle 18

Dopo il ko nel derby, la Roma si tuffa nell'avventura europea in Conference League: giovedì alle 18.45 affronterà in trasferta, allo Zaporizhzhya City Stadium, lo Zorya Luhansk nella seconda giornata della fase a gironi della competizione. Mercoledì, alla vigilia del match, la Roma svolgerà la seduta di rifinitura al mattino al "Fulvio Bernardini" di Trigoria, mentre alle 18.00 italiane (19.00 locali) José Mourinho interverrà in conferenza stampa accompagnato da un giocatore.

Il tecnico dello Zorya Viktor Skrypnyk e un suo giocatore parleranno dalla sala stampa dello stadio alle 14.45 italiane (15.45 locali), prima della rifinitura in programma alle 15.30 italiane (16.30 locali). Lo fa sapere il club ucraino su Instagram.