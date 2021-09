Zorya: rifinitura in vista del match contro la Roma (FOTO)

Manca sempre meno al match di Conference League tra Zorya Luhansk e Roma, che si disputerà nella giornata di domani alle ore 18:45. I giallorossi arrivano a questa sfida da primi in classifica dopo la vittoria contro il CSKA Sofia, mentre i padroni di casa hanno perso contro il Bodø/Glimt per 3-1 ed al momento si trovano al terzo posto nel girone. Gli ucraini si stanno preparando per la sfida europea contro la Roma ed oggi hanno svolto l'allenamento di rifinitura sul campo, come testimoniato dalle foto pubblicate sui canali ufficiali del club.