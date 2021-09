Uefa: abolito il divieto di trasferta per i tifosi nelle competizioni europee

La Uefa ha approvato nuovi emendamenti, contenenti nella quinta edizione del protocollo "UEFA Return to Play", tra cui il divieto di trasferta per i tifosi per quel che riguarda la Champions, Europa e Conference League. Ecco quanto si legge:

"Considerando i diversi regolamenti applicati dai membri nei territori dei membri Uefa è stato deciso di non applicare più il MHHRRS, ma di lasciare ogni decisione riguardante gli spettatori alle autorità competenti di riferimento. La sezione rilevante riguardo l'ammissione degli spettatori nel protocollo Uefa Return to Play è stata modificata di comune accordo. Inoltre, in linea con le modifiche al Protocollo, il cambio di biglietti per i tifosi ospiti non è più vietato. Verranno re-istituite le procedure standard. Il 5% della capacità totale degli stadi verrà riservata ai tifosi della squadra in trasferta, con la responsabilità di ogni decisione sul tema che passa alle autorità competenti"

(uefa.com)

