Roma da record: per la terza volta nella sua storia 6 successi nelle prime 6 gare ufficiali

È già una Roma da record quella di Josè Mourinho. Col successo per 5-1 contro il CSKA Sofia in Conference League, infatti, i giallorossi hanno inanellato la sesta vittoria di fila nelle prime sei gare ufficiali. Solo altre due volte era accaduto ai capitolini nella propria storia, nel 2013/14 e nel 2014/15, entrambe con Rudi García in panchina.

6 - La Roma ha ottenuto sei successi nelle prime sei partite stagionali per la terza volta nella sua storia dopo le stagioni 2013/14 e il 2014/15, entrambe con Rudi García in panchina. Sprint.#UECL #RomaCSKASofia pic.twitter.com/ZtagT0JIW7 — OptaPaolo ? (@OptaPaolo) September 16, 2021