Roma-CSKA Sofia, giallorossi in gol da fuori area: in Europa non succedeva da ottobre 2017

Con le reti di Pellegrini ed El Shaarawy la Roma ribalta l'iniziale vantaggio del CSKA Sofia con Carey e termina il primo tempo in vantaggio. In merito a Roma-CSKA Sofia, prima gara della fase a gironi di Conference League in scena allo stadio Olimpico, c'è una curiosità svelata dal portale di statistiche: i giallorossi hanno segnato due reti da fuori area in un match di una competizione europea e questo non accadeva dalla sfida contro il Chelsea in Champions League, che risale ad ottobre 2017.





2 - La #Roma ha segnato due reti da fuori area in un match di una competizione europea per la prima volta da ottobre 2017 in Champions League contro il Chelsea. Mira.#RomaCSKASofia #ConferenceLeague — OptaPaolo ? (@OptaPaolo) September 16, 2021