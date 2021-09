Luis Godinho, unico precedente: fu avar in Roma-Shakhtar 3-0. Per il portoghese minacce di morte dopo Braga-Porto

Designato l'arbitro che dirigerà la gara di giovedì pomeriggio tra Zorya e Roma, sarà Luis Godinho. Tra la Roma e l'arbitro portoghese, però, c'è già stato un precedente: il 35enne fu assistente al var nel match Roma-Shakhtar dell'11 marzo 2021, gara brillantemente vinta per 3-0 dalla squadra allora allenata da Paulo Fonseca, grazie ai gol di Pellegrini, El Shaarawy e Mancini.

L'arbitro portoghese è noto anche per la triste vicenda che lo ha visto protagonista dopo una partita tra Braga e Porto, valevole per la semifinale di andata di Coppa di Portogallo e finita 1-1 e con i Dragoes in 9 uomini, lo scorso febbraio. Uno dei cartellini arrivò per un bruttissimo intervento di Luis Diaz ai danni di David Carmo, difensore del Braga, addirittura soccorso in campo da un'ambulanza (poi spinta dai calciatori per velocizzare le operazioni). Il calciatore finì addirittura in ospedale.

Godinho decise di espellere Luis Diaz soltanto dopo aver rivisto il durissimo intervento al VAR, scatenando oltretutto le proteste furiose dei Dragoes. Al termine della semifinale Luis Godinho e la sua famiglia hanno ricevuto minacce di morte per tutta la notte.