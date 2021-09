FOTO - Zorya-Roma 0-3

La Roma rialza la testa dopo la sconfitta nel derby contro la Lazio e trova la seconda vittoria del girone di Conference League. A farne le spese è lo Zorya, che nella gara casalinga contro gli uomini di Mouirinho esce sconfitta per 3-0. Il primo tempo si chiude in vantaggio per i giallorossi grazie a Stephan El Shaarawy trovano la rete del vantaggio. Il faraone viene servito in verticale da Darboe e salta l'estremo difensore ucraino siglando l'1-0. Sempre l'esterno ha alcune occasioni per trovare il raddoppio e la doppietta, ma è bravo in ogni occasione Matsapura a negargli la rete. Nella ripresa la Roma chiude la gara con la prima rete stagionale di Smalling, che di testa sfrutta un ottimo cross di Cristante da calcio d'angolo. Due minuti dopo arriva anche la rete di Abraham, che sfrutta una disattenzione difensiva dello Zorya e beffa l'estremo difensore ucraino. La Roma vola così a punteggio pieno in testa al girone.