FOTO e VIDEO - Squadra partita per Fiumicino. Alle 14.30 il volo per l'Ucraina

DA TRIGORIA MDR - Al termine dell'allenamento di rifinitura, la Roma è partita direttamente da Trigoria per raggiungere l'aeroporto di Fiumicino da dove volerà per l'Ucraina alle 14.30. Alle 13.30, a bordo del pullman ufficiale, la truppa romanista ha varcato i cancelli del 'Fulvio Bernardini' verso l'esterno. Questa sera, intorno alle 19 ora italiana, Mourinho e Shomurodov parleranno in conferenza stampa.