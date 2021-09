Europa League: vince la Lazio, OM-Galatasaray 0-0

Dopo i match andati in scena alle 18.45, triplice fischio anche sulle sfide di Europa League delle 21. Vince la Lazio, che piega il Lokomotiv Mosca grazie alle reti di Basic e Patric. Pareggio tra Olympique Marsiglia e Galatasaray, mentre il Leverkusen ne fa 3 in casa del Celtic. Serata positiva anche per Dinamo Zagabria e Stella Rossa.

TUTTI I RISULTATI

Ferencvaros-Betis 1-3

Braga-Midtjylland 3-1

Ludogorets-Stella Rossa 0-1

Olympique Marsiglia-Galatasaray 0-0

Lazio-Lokomotiv Mosca 2-0

Genk-Dinamo Zagabria 0-3

West Ham-Rapid Vienna 2-0

Celtic-Leverkusen 0-4