Europa League, Leicester-Napoli 2-2: una doppietta di Osimhen regala il pareggio a Spalletti

Si apre l'Europa League del Napoli di Luciano Spalletti, che scende in campo per la prima giornata del girone in casa del Leicester. La squadra inglese parte forte e va in vantaggio per due reti grazie ai gol di Perez e Barnes. Gli azzurri di Spalletti però non si arrendono e grazie a una doppietta di Osimhen trovano il definitivo pari che vale un punto prezioso in ottica qualificazione. Qualora la squadra partenopea dovesse arrivare terza nel girone scenderebbe in Conference League.