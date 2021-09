Europa League: il Napoli cade in casa. Vincono Lione e PSV

Si chiudono le partite delle 18.45 in questo giovedì di Europa League. Cade in casa il Napoli, che si arrende per 2-3 contro lo Spartak Mosca. Apre Elmas al primo minuto, poi l'espulsione di Mario Rui lascia in difficoltà i partenopei che ne prendono 3 nella ripresa. Espulso anche Caufriez al minuto 82, la squadra di Spalletti accorcia con Osimhen.

Vincono facile PSV - 1-4 in casa dello Sturm -, Lione - 3-0 al Brondby -, e Olympiacos - 0-3 al Fenerbahce -.

TUTTI I RISULTATI

Anversa-Eintracht 0-1

Legia-Leicester 1-0

Sparta Praga-Rangers 1-0

Real Sociedad-Monaco 1-1

Napoli-Spartak Mosca 2-3

Sturm-PSV 1-4

Lione-Brondby 3-0

Fenerbahce-Olympiacos 0-3