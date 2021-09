In contemporanea con la Conference League, che disputerà la Roma, si gioca anche la prima giornata della fase a gironi di Europa League, che vede impegnate Lazio e Napoli. I biancocelesti di Sarri perdono per 1-0 sul campo del Galatasaray per un autogol del portiere Strakosha.

Il Napoli, invece, scenderà in campo alle 21.00 in casa del Leicester.