CSKA Sofia: Youga out per il match con la Roma, Geferson in dubbio

In casa CSKA Sofia si pensa al match con la Roma e il tecnico Mladenov è alle prese con la situazione degli infortunati. Oltre allo squalificato Caicedo mancherà sicuramente anche il centrocampista Amos Youga. Il calciatore centrafricano ha infatti riportato un affaticamento muscolare nel corso del derby di domenica scorsa con lo Slavia Sofia, che lo costringerà a due settimane di stop per lui.

Stessa diagnosi per il brasiliano Geferson, terzino destro titolare che sabato scorso ha lasciato il campo dopo soli 12' minuti. Lo staff medico del CSKA tenterà di recuperarlo per il match di Conference League con i giallorossi. Entrambi i giocatori non si sono allenati oggi e si sono sottoposti a fisioterapia. Mercoledì mattina, alle 8 italiane, la partenza da Sofia per Roma.

(cska.bg)