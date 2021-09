CSKA Sofia, Mladenov: «Con la Roma ce la giochiamo alla pari». Squadra partita per la Capitale, out Youga e Geferson

Il CSKA Sofia si prepara alla sfida con la Roma della prima giornata di Conference League. Stamattina, alle 8 ora italiana, la formazione bulgara è partita in aereo alla volta della Capitale. "Andiamo a Roma con l'obiettivo di giocare bene - ha dichiarato il tecnico Stoycho Mladenov ai giornalisti presenti stamattina all'aeroporto di Sofia -, se possibile anche per vincere. Vogliamo un risultato positivo e difendere il nome del CSKA. Voglio vedere aggressività e velocità, cosa che ci è mancata in campionato contro lo Slavia. Cercheremo di segnare già dall'inizio della partita"

Mlanedov è tornato poi sul problema dei tanti infortunati, di cui si era lamentato dopo l'1-1 in campionato nel derby con lo Slavia Sofia. Con la Roma mancheranno gli infortunati Youga e Geferson, che non hanno recuperato in tempo per il match di giovedì, oltre allo squalificato Caicedo. "E' un problema che dobbiamo affrontare, ne ho avuto a che fare fin dal mio arrivo al CSKA. Spero di recuperare i giocatori uno ad uno dopo la prossima partita di campionato, perché abbiamo bisogno di tutti", ha proseguito Mladenov, che però non si abbatte: "E' chiaro che il nostro stato d'animo è positivo, questa è l'impressione che ho avuto parlando con i giocatori negli allenamenti. Siamo fiduciosi, quello che abbiamo fatto contro il Viktoria Plzen nei playoff può servire da esempio alla squadra"