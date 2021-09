Conference League, Zorya-Roma: per la prima volta i giallorossi vanno in gol con due giocatori inglesi

La Roma è scesa in campo per la seconda giornata del girone di Conference League. I giallorossi hanno affrontato lo Zorya e nel corso dei novanta minuti sono riusciti a imporsi con un netto 3-0. Tra le fila dei marcatori figurano, oltre il nome di El Shaarawy, anche quelli di Chris Smalling e Tammy Abraham. Stando a quanto riportato dal portale di statistiche sportive, questa è la prima volta in cui la Roma in una partita può vantare due gol realizzati da calciatori inglesi.

2 - Per la prima volta nella storia la Roma vanta in una propria partita almeno 2 marcatori inglesi (Abraham e Smalling). Albione.

2- For the first time in history, AS Roma have at least 2 English scorers (Abraham and Smalling) in a their single match. Albion.#ZoryaRoma pic.twitter.com/UzCvLT3qUG

— OptaPaolo ? (@OptaPaolo) September 30, 2021