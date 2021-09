Conference League, ZORYA-ROMA: le formazioni UFFICIALI. Ibanez terzino destro, Darboe in mediana. Davanti Shomurodov. Squadra allo stadio (VIDEO)

LAROMA24.IT - Dopo il ko nel derby, la Roma riprende il cammino europeo in trasferta. In casa dello Zorya Luhansk, nella seconda giornata dei gironi di Conference League, José Mourinho sceglie il turnover: out Karsdorp e Veretout, rimasti a Roma a riposo, in difesa spazio a Kumbulla e Smalling con Ibanez dirottato sulla corsia destra e Calafiori a sinistra. A centrocampo gioca dal 1' Darboe con Cristante, mentre sulla trequarti torna Pellegrini, dopo la squalifica scontata nel derby, con Perez ed El Shaarawy alle spalle di Shomurodov. Panchina per Abraham e Mayoral.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ZORYA: Matsapura; Favorov, Imerekov, Cvek, Khomchenovskyy; Buletsa, Nazaryna, Kochergin; Kabaiev, Gromov, Sayyadmanesh.

A disp.: Zhylkin, Lunov, Zahedi, Gladkyy, Owusu, Cristian, Snurnitsyn, Alefirenko.

All.: Skrypnyk.

ROMA: Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Kumbulla, Calafiori; Cristante, Darboe; Carles Perez, Pellegrini, El Shaarawy; Shomurodov.

A disp.: Fuzato, Reynolds, Mancini, Viña, Diawara, Villar, Zaniolo, Bove, Zalewski, Mkhitaryan Abraham, Mayoral.

All.: Mourinho.

Arbitro: Godinho. Assistenti: Rui Teixeira - Pedro Almedia. IV uomo: André Narciso.

PREPARTITA

17.45 - Anche la Roma comunica su Twitter le scelte di Mourinho:

17.30 - La Roma arriva allo Zaporizhzhya City Stadium, teatro della sfida.

17.25 - Ufficiali le formazioni di Zorya e Roma, come annuncia l'Uefa. I giallorossi scendono in campo così: Rui Patricio; Ibanez, Kumbulla, Smalling, Calafiori; Darboe, Cristante; Carles Perez, Pellegrini, El Shaarawy; Shomurodov.