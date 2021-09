Conference League: Tottenham in scioltezza sul Mura, vincono anche Basilea e Copenaghen

Dopo le partite delle 18.45, si chiudono anche le sfide di Conference League in programma alle 21. Tra i vari risultati spicca il 5-1 del Tottenham al Mura - reti di Alli e Lo Celso con tripletta di Kane -. Vittoria in casa per il Copenaghen, così come per il Basilea. Successo anche per Qarabag, Rennes, Union Berlino e Feyenoord.

TUTTI I RISULTATI

Omonia-Qarabag 1-4

Copenaghen-Lincoln 3-1

Tottenham-Mura 5-1

Vitesse-Rennes 1-2

Union Berlino-Maccabi Haifa 3-0

Paok-Slovan Bratislava 1-1

Basilea-Kairat 4-2

Feyenoord-Slavia Praga 2-1