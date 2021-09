Conference League, Roma-CSKA Sofia vicina al sold out: ancora disponibili 1600 tagliandi

La Roma si prepara a scendere in campo domani sera contro il CSKA Sofia, nella prima giornata del girone di Conference League. L'entusiasmo portato da Mourinho e dalle vittorie della squadra giallorossa stanno spingendo i tifosi a seguire la Roma in massa. Per la partita di domani infatti si è ormai vicini al sold out, visto che restano disponibili solo 1600 tagliandi. In vista della partita infrasettimanale contro l'Udinese invece sono stati già staccati 15mila biglietti.