Conference League, Roma-CSKA Sofia: domani alle 13:00 la conferenza stampa di Mourinho ed El Shaarawy

La Roma si prepara a scendere in campo giovedì sera tra le mura dell'Olimpico, per la prima partita del girone di Conference League contro il CSKA Sofia. I giallorossi scenderanno in campo domani mattina a Trigoria per la rifinitura prima della partita e alle ore 13, nella sala stampa del centro sportivo Fulvio Bernardini, andrà in scena la consueta conferenza stampa pre partita. Insieme a José Mourinho si presenterà Stephan El Shaarawy, giocatore che ha regalato la vittoria contro il Sassuolo. Il tecnico del CSKA invece parlerà alle 18:30 dallo stadio Olimpico, prima di scendere in campo per la rifinitura alle 19.