Conference League: riscatto CSKA Sofia in campionato, battuto 4-2 il Botev Vratsa. Vince anche il Bodo Glimt

Giovedì scorso sono tornati a casa con 5 gol incassati dalla Roma alla prima uscita europea. Oggi il CSKA Sofia si riscatta in campionato. I bulgari, avversari dei giallorossi in Conference League, hanno battuto per 4-2 in trasferta il Botev Vratsa nell'ottavo turno di Parva Liga. Il CSKA, con una formazione rimaneggiata rispetto al match di giovedì scorso con la Roma, va subito in svantaggio e poi rimonta: doppietta di Yomov e gol di Mazikou e Bai. 3 punti che valgono un importante scatto in avanti per l'undici di Mladenov, ora a -4 (e con 3 partite in meno) dalla capolista Botev Plovdiv.

Successo anche per il Bodo Glimt, che vince in casa del Viking. Moe, Pellegrino e Botheim rispondono alla rete iniziale di Berisha.

Oggi pomeriggio in campo anche le altre avversarie della Roma: lo Zorya Lugansk è impegnato in casa contro il Chernomorets.