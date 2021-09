Altro successo in patria per il CSKA Sofia, stavolta nei sedicesimi di finale di Coppa di Bulgaria. I rivali europei della Roma si sono infatti imposti in casa contro l'Hebar, squadra di seconda divisione bulgara. A firmare il successo della squadra di Mladenov sono Caicedo - doppietta per lui - e Ahmedov.

In coppa norvegese successo anche per il Bodo Glimt, altro avversario di girone dei giallorossi, che batte l'Alta fuori casa per 1-2 grazie alle reti di Kvile e Sampsted.