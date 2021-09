Pareggio nell'altra sfida del Gruppo C di Conference League: mentre la Roma vince in casa dello Zorya per 0-3, tra Cska Sofia e Bodo Glimt il match si chiude a reti inviolate. La situazione del gironcino vede dunque i giallorossi di Josè Mourinho in testa a punteggio pieno. Segue il Bodo Glimt a 4 punti, terzo il CSKA a 1. Ultimo lo Zorya, con 0 punti.

TUTTI GLI ALTRI RISULTATI

LASK-Maccabi Tel Aviv 1-1

Alashkert-HJK 2-4

Cluj-Randers 1-1

Az-Jablonec 1-0

Partizan-Flora 2-0

Gent-Anorthosis 2-0