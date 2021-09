Conference League, Bodo/Glimt-Zorya 3-1: Saltnes, Solbakken e Pellegrino regalano la vittoria ai norvegesi

La Roma vince la gara di esordio del proprio girone di Conference League con un netto 5-1 sul CSKA Sofia. Esordio con vittoria anche per il Bodo/Glimt, che in casa supera lo Zorya per 3-1 conquistando i primi tre punti del girone. Il primo tempo tra le due squadre si chiude con un pareggio, ma nella ripresa la gara si accende e i norvegesi in quindici minuti vanno in rete tre volte con Saltnes, Solbakken e Pellegrino. A nulla serve il gol al novantesimo di Hromov per lo Zorya. La squadra ucraina ospiterà proprio i giallorossi il prossimo 30 settembre.