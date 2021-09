Arriverà giovedì all'Olimpico lo Zorya per la seconda giornata della fase a gironi di Conference League. Gli ucraini, nel turno di oggi in campionato, hanno battuto 4-0 a domicilio il Dnipro, salendo così al 5° posto, con 17 punti. Reti di Buletsa, nel primo tempo, e di Kochergin, Zahedi e di nuovo Kochergin nel finale di gara, quando il Dnipro era rimasto in 10.