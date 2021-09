Champions League: tris della Juve al Malmo, 2-2 tra Villarreal e Atalanta

La Juventus dimentica le difficoltà riscontrate finora in campionato e ritrova il sorriso in campo europeo: i bianconeri si impongono 3-0 in casa del Malmo, nella prima giornata della fase a gironi di Champions League, con le reti di Alex Sandro, Dybala e Morata. L'altra squadra italiana impegnata in serata, l'Atalanta, pareggia 2-2 sul campo del Villarreal: gli spagnoli ribaltano il vantaggio di Freuler con Manu Trigueros e Danjuma, nel finale l'Atalanta trova il pari con Gosens.

Nelle altre partite disputate questa sera il Bayern Monaco batte 3-0 il Barcellona al Camp Nou, vince anche il Chelsea che supera 1-0 lo Zenit con il gol di Lukaku. 0-0 tra Dinamo Kiev e Benfica, stesso risultato anche in Lille-Wolfsburg.