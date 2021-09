Champions League: tonfo Real che perde in casa con lo Sheriff, Milan-Atletico 1-2

Dopo i match tra Shakthar e Inter e Ajax e Besiktas, si chiudono anche le restanti 6 partite fissate per questo martedì di Champions League. Vincono Liverpool - 1-5 in casa del Porto - e Brugge - 1-2 al Lipsia -. Il big match di serata, quello tra Paris Saint Germain e Manchester City, vede il club francese imporsi per 2-0 grazie alle reti di Gueye e Messi. Vince anche il Borussia Dortmund, che piega lo Sporting Lisbona con un gol di Malen.

Beffato il Milan, che prima passa in vantaggio con Leao e poi rimane in 10 per l'espulsione di Kessie: è Griezmann a riportare la parità all'84', mentre il gol vittoria di Suarez su calcio di rigore arriva in pieno recupero. Sorpresa sul campo del Real Madrid, che perde clamorosamente per 1-2 contro lo Sheriff.