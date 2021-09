Champions League, sorpresa Sheriff: battuto lo Shakthar 2-0. Vince anche il Dortmund

Nelle gare d'anticipo di questo mercoledì di Champions League c'è spazio per una sorpresa: oltre alla vittoria per 1-2 del Borussia Dortmund sul Besiktas - successo che porta le firme di Bellingham e del solito Haland, oltre che quella di Montero Rubio per i turchi -, è infatti lo Sheriff a rubare l'occhio grazie ad una vittoria per 2-0 sullo Shakthar Donetsk di De Zerbi.