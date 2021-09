Champions League, Juventus-Chelsea 1-0: Chiesa regala la vittoria ad Allegri. Tris del Benfica sul Barcellona

La Juventus si aggiudica la vittoria contro il Chelsea di Tuchel campione d'Europa per 1-0, grazie al gol di Federico Chiesa a inizio secondo tempo. I bianconeri salgono così al primo posto in classifica a punteggio pieno. Tra le altre gare della sera da segnalare la straripante vittoria del Bayern Monaco contro la Dinamo Kiev per 5-0, con la doppietta di Lewandowski e i gol di Gnabry, Sané e Moting. Sconfitta pesante per il Barcellona in casa del Benfica, che si aggiudica i tre punti per 3-0 con i gol di Silva e la doppietta di Nunez. Vittoria per 2-1 del Lipsia sul Lille grazie alla doppietta di Adeyemi. Vittoria allo scadere per il Manchester United, che si impone 2-1 sul Villareal con le reti di Alex Telles e Cristiano Ronaldo. Termina 1-1 la sfida tra Wolfsburg-Siviglia, con i gol di Steffen e Rakitic.