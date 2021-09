Champions League: il Liverpool piega il Milan, vincono anche Ajax e City. Inter sconfitta nel finale, il Brugge ferma il PSG

Triplice fischio sulle sei gare in programma per le 21 di questo mercoledì di Champions League. Impegni duri per le italiane: il Milan chiude con una sconfitta dopo rimonta e contro-rimonta: all'autorete di Tomori - e dopo un rigore sbagliato di Salah - rispondono Rebic e Brahim Diaz. Nella ripresa però i rossoneri si arrendono ai gol di Salah e Henderson. L'Inter si arrende invece al Real Madrid e al gol di Rodrygo Goes nel finale - 0-1 il risultato -.

Sorprendente risultato in Brugge-Paris Saint Germain: i belgi riescono a contenere i francesi e chiudere il match sull'1-1 - reti di Herrera e Vanaken -. In scioltezza l'Ajax sullo Sporting - 1-5 con 4 reti siglate da Haller -, vince anche il Manchester City - 6-3 sul Lipsia che chiude anche in 10 -.

0-0, infine, tra Atletico Madrid e Porto.

TUTTI I RISULTATI DELLE GARE DI OGGI

Ore 18.45

Sheriff-Shakthar Donetsk 2-0 (Traorè, Yansane)

Besiktas-Dortmund 1-2 (Bellingham, Haland, Montero Rubio)

Ore 21

Inter-Real Madrid 0-1 (Rodrygo Goes)

Atletico Madrid-Porto 0-0

Club Brugge-PSG 1-1 (Herrera, Vanaken)

Liverpool-Milan 3-2 (Tomori au., Rebic, Brahim Diaz, Salah, Henderson)

Manchester City-Lipsia 6-3 (Akè, Mukiele, Mahrez, Grealish, Cancelo, G. Jesus, Nkunku 3)

Sporting Lisbona-Ajax (Haller 4, Berghuis, Paulinho)