Champions League, Atalanta-Young Boys 1-0: Pessina regala la vittoria e il momentaneo primo posto del girone. Poker dello Zenit sul Malmo

Seconda giornata dei gironi di Champions League che si apre con la vittoria dell'Atalanta, che in casa contro lo Young Boys conquista i tre punti e il momentaneo primo posto del girone. A regalare la vittoria per 1-0 agli uomini di Gasperini è Pessina, primo italiano a realizzare una rete in Champions per i bergamaschi. Nell'altra gara del pomeriggio lo Zenit conquista una netta vittoria per 4-0 sul Malmo grazie alle reti di Claudinho, Kuzjaev, Sutormin e Wendel. I russi conquistano la prima vittoria del girone e salgono al terzo posto, in attesa che Juventus e Chelsea si affrontino questa sera.