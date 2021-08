VIDEO - Mourinho: "Se avessi tre Pellegrini, giocherebbero tutti"

"Pellegrini può fare tutto", ha detto José Mourinho in conferenza stampa alla vigilia del ritorno dei playoff di Conference League contro il Trabzonspor. Lo Special One ha parlato della duttilità del capitano giallorosso esaltandolo: "Se avessi tre Pellegrini, giocherebbero tutti e tre nello stesso tempo. Non lascerei nessuno dei tre in panchina. È un giocatore funzionale, si può adattare a diversi ruoli. Con la Fiorentina in 10 ha giocato a destra, dentro il campo, e ha creato una bellissima situazione di gioco per Abraham. È un giocatore intelligente, capisce il gioco e le idee dell'allenatore".