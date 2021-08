VIDEO - Mourinho: "Non dobbiamo chiedere niente ai tifosi, noi dobbiamo creare empatia"

Spazio anche ad un commento sui tifosi nel corso della conferenza stampa di José Mourinho alla vigilia di Roma-Trabzonspor. "Siamo noi a dover creare questa empatia con un modo di giocare. Se qualche volta non possiamo giocare bene, penso che accetteranno una performance negativa e saranno con la squadra dopo un risultato negativo - ha detto sul rapporto con i romanisti -. Ci sono cose che non sono negoziabili, che devono essere sempre lì e i tifosi lo capiscono molto bene. Capiscono molto bene l'interpretazione dell'atteggiamento, il modo di essere professionisti, il modo di giocare anche per loro come tifosi. Il rapporto sarà una conseguenza del modo in cui noi saremo in campo e ci dedicheremo a questo club. Non dobbiamo chiedere nulla a loro, è nostra responsabilità fare di tutto per creare questa empatia".