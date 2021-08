VIDEO - Mourinho: "Diawara? Il mercato è aperto, se resta è un'opzione"

Tra i temi affrontati in conferenza stampa, alla vigilia di Roma-Trabzonspor, José Mourinho ha parlato di Amadou Diawara e dell'episodio che l'ha visto protagonista ieri a Trigoria: "L'episodio è niente. Non c'è stata un'aggressione fisica, solo parole che hanno provocato una piccola reazione, nessun dramma e non c'è niente di speciale".

"È un giocatore della nostra rosa. Come sapete c'è un gruppo di giocatori che lavora a parte e Diawara è con noi. Il mercato è aperto fino al 31, qualcosa può succedere ma può succedere anche che resti con noi, se resterà sarà un'opzione per noi - ha aggiunto sulla situazione del centrocampista - . È un professionista e un ragazzo buono e fantastico, se resterà sarà un plus e non un problema. La società e il giocatore sono tranquilli".