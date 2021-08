Trabzonspor, ufficiale l'acquisto di Denswil dal Bologna (FOTO)

Il Trabzonspor, avversario della Roma nei playoff di Conference League, attraverso il proprio profilo ufficiale di Twitter ha reso noto di aver acquisto un nuovo calciatore per la prossima stagione. Il club turco chiude un'altra trattativa con una squadra di Serie A. Il Trabzonspor infatti annuncia l'acquisto di Stefano Denswil, difensore proveniente dal Bologna. Il giocatore però non potrà aggregarsi alla squadra per la gara di ritorno dei playoff di Conference League in programma giovedì allo stadio Olimpico, visto che il termine ultimo per cambiare le liste con i nuovi acquisti imposto dalla UEFA risale alle 24 ore prima della gara di andata.

Trabzonsporumuza hoş geldin Stefano Denswil ? pic.twitter.com/uUV49yBL1v — Trabzonspor (@Trabzonspor) August 24, 2021