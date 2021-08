Trabzonspor-Roma, il programma della vigilia: rifinitura a Trigoria alle 10, alle 19.30 in Turchia conferenza stampa di Mourinho

Giovedì alle 19.30, in casa del Trabzonspor, la Roma inizierà la sua avventura in Conference League. Il club turco, con una nota sul sito ufficiale, ha comunicato il programma della vigilia della gara d'andata del playoff, in scena a Trebisonda. Domani alle 16.30 italiane (17.30 locali) si terrà la conferenza stampa dell'allenatore dei turchi, Abdullah Avcı, accompagnato dall'ex giallorosso Bruno Peres presso il Medical Park Stadium. Poi il Trabzonspor alle 17.00 (18.00 locali) scenderà in campo per l'allenamento di rifinitura con i primi 15 minuti aperti alla stampa.

La Roma, invece, sosterrà la seduta di rifinitura a Trigoria alle 10.00, a seguire arriverà in Turchia intorno alle 18.25 (19.25 locali) e alle 19.30 (20.30 locali) José Mourinho parlerà alla stampa al Medical Park Stadium.

(trabzonspor.org.tr)

VAI ALLA NOTA UFFICIALE