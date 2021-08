Roma-Trabzonspor: terza vittoria nelle prime tre uscite ufficiali per Mourinho. Negli ultimi 30 anni solo Garcia nel 2012 ha fatto bene come il portoghese

La Roma conquista l'accesso alla fase a gironi della Conference League, superando nei playoff il Trabzonspor degli ex Gervinho e Bruno Peres. La squadra giallorossa si impone sui turchi con un netto 3-0, dopo che all'andata la squadra di Mourinho era passata per 2-1. Lo Special One con questa vittoria può festeggiare un nuovo record, visto che negli ultimi 30 anni solo un altro tecnico era riuscito a vincere tutte e tre le prime gare ufficiali della stagione, Rudi Garcia nel 2012.

30 - Negli ultimi 30 anni solo due allenatori hanno vinto tutte le prime tre gare ufficiali alla guida della Roma: José #Mourinho nel 2021 e Rudi García nel 2013. Special.#RomaTrabzonspor pic.twitter.com/3lk0DLyg03 — OptaPaolo ? (@OptaPaolo) August 26, 2021