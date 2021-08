Roma-Trabzonspor: Sport e Salute invita 7 società e associazioni impegnate nel sociale

Come in occasione della gara contro la Fiorentina, anche per Roma-Trabzonspor di Conference League, in programma oggi alle 19.00 all'Olimpico, Sport e Salute invita allo stadio fondazioni e società sportive impegnate nel sociale e nell'assistenza medica. "Sport e Salute SpA ha invitato le fondazioni che prestano assistenza medica e le associazioni sportive, particolarmente impegnate nel sociale e nell’inclusione, alla gara di Uefa Conference League, Roma-Trabzonspor, in programma stasera 26 agosto alle ore 19:00 allo Stadio Olimpico, impianto di sua proprietà - si legge nella nota pubblicata su Facebook -.