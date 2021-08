Andrà in scena alle 19.00 allo stadio Olimpico Roma-Trabzonspor, gara di ritorno dei playoff di Conference League. Il match dei giallorossi di Mourinho, come fa sapere la Roma, sarà trasmesso in diretta anche sui canali digital del club, Roma TV+, Twitter, Facebook e Youtube.

??? Per chi non potrà essere allo Stadio Olimpico, #RomaTS sarà trasmessa in diretta sui canali digital dell'#ASRoma #UECL — AS Roma (@OfficialASRoma) August 26, 2021