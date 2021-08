ROMA-TRABZONSPOR: le probabili formazioni dei quotidiani. Mou conferma l'11 che ha battuto la Fiorentina

Prima gara da dentro o fuori della stagione per la Roma, che questa sera si gioca il passaggio ai gironi di Conference League nel ritorno contro il Trabzonspor. Conosce bene l'importanza della gara Josè Mourinho, che va verso la conferma dell'11 che ha battuto la Fiorentina. Davanti Abraham è favorito su Shomurodov. Sulla trequarti Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan. In mezzo al campo Diawara potrebbe insidiare uno tra Cristante e Veretout, che restano comunque avanti. Confermata la linea a 4 difensava formata da Karsdorp, Mancini, Ibanez e Vina.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Viña; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

IL TEMPO - Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Viña; Veretout, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov.

