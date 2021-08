ROMA-TRABZONSPOR: le formazioni ufficiali. Confermato l'11 anti Fiorentina, c'è Abraham davanti. Peres, Gervinho e Cornelius dal 1' nei turchi (FOTO e VIDEO)

Primo dentro o fuori per la Roma che riceve allo Stadio Olimpico il Trabzonspor con l'obiettivo di far fruttare il 2-1 ottenuto una settimana fa in Turchia. Per farlo, non basterà una sconfitta di misura senza subire gol in virtù del nuovo regolamento che non dà più importanza ai gol segnati in trasferta in caso di risultato in parità dopo 180'.

Terzo appuntamento stagionale per la formazione di Mourinho che, tra le due sfide, ha debuttato in campionato con la Fiorentina. E il tecnico non cambia nulla nella formazione confermando Tammy Abraham ancora al centro dell'attacco e il tridente Zaniolo, squalificato per la Salernitana, Pellegrini e Mkhitaryan a sostegno.

La sfida sarà trasmessa su Sky oltre che sui canali social della Roma.

LA FORMAZIONE UFFICIALE:

ROMA: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Viña; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

A disp: Fuzato, Calafiori, Reynolds, Kumbulla, Villar, Diawara, Bove, Mayoral, Perez, Zalewski, Shomurodov.

All: José Mourinho

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Edgar IE, Vitor Hugo, Trondsen, Siopis, Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Gervinho, Cornelius.

A disp: Erce, Serkan, Hüseyin, Ahmetcan, İsmail, Berat, A. Parmak, Yunus, A. Ömür, Yusuf, Koita, Djaniny.

All.: Abdullah Avci

Arbitro: Srdjan Jovanović

Assistenti: Uroš Stojković e Milan Mihajlović

IV uomo: Novak Simović

18.20 - Al via il riscaldamento della squadra con l'annuncio della formazione in sottofondo da parte dello speaker.

18.15 - Un po' di fila agli ingressi, con i tempi d'attesa per i prefiltraggi che si aggirano sul quarto d'ora con le maggiori difficoltà, inevitabilmente, per gli ingressi alla Curva Sud.

17.35 - La squadra fa il suo ingresso allo stadio.

17.20 - Il pullman della Roma è arrivato allo Stadio Olimpico.