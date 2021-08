Roma-Trabzonspor: esaurite Sud e Tevere. Apertura dei cancelli alle 16.30

Domani la Roma sfiderà il Trabzonspor nel ritorno di Conference League, la seconda volta con i tifosi sugli spalti dell'Olimpico dopo un anno e mezzo d'assenza per via della pandemia che ha stravolto il mondo. Come comunicato dalla Roma sul proprio account Twitter, sono esauriti i tagliandi per Curva Sud e Tribuna Tevere per un totale di 23mila biglietti staccati finora. I cancelli saranno aperti alle 16.30.

Il 'tutto esaurito' è pari a 28mila presenze per quanto riguarda le gare di campionato mentre nelle coppe europee la soglia massima sale a 32mila, questo per una discordanza nelle direttive dagli enti preposti a stabilire le normative anti-Covid tra quanto avviene nella Serie A e nelle competizione Uefa.