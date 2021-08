Roma-Trabzonspor, Avci: "Abbiamo giocato con una squadra al di sopra del livello della Conference League"

Abdullah Mucib Avci, allenatore del Trabzonspor, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del match perso questa sera contro la Roma all'Olimpico, valido per il ritorno dei playoff di Conference League. Queste le sue parole: "Abbiamo giocato con una squadra al di sopra del livello della Conference League, ma non abbiamo mai ceduto la partita. Abbiamo avuto il possesso palla nei primi 20 minuti. Abbiamo avuto le occasioni giuste. Siamo entrati nel secondo tempo con in mano la superiorità del gioco, eravamo ben posizioni in campo. Il portiere della Roma Rui Patricio ha disinnescato tre occasioni da gol consecutive. Inoltre, quattro delle cinque sostituzioni sono dovute a infortunio. Abbiamo avuto sfortuna. Ma ci sono cose di cui dobbiamo essere orgogliosi. Pensiamo ora agli infortuni. Ci abbiamo provato, andremo avanti”.

