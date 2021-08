Nel post partita contro la Fiorentina, Josè Mourinho aveva espresso il desiderio di vedere la sua squadra entrare in campo mentre nello stadio risuona l'inno "Roma, Roma, Roma". E il tecnico giallorosso è stato subito accontentato, perchè in occasione di Roma-Trabzonspor la squadra è entrata in campo proprio mentre partiva il brano di Antonello Venditti.

E Josè Mourinho, immortalato anche dalle telecamere, non ha fatto a meno di intonare anche lui l'inno giallorosso.