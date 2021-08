Conference League: Roma nel gruppo C con Zorya, CSKA Sofia e Bodo Glimt

LAROMA24.IT - Sbrigata la pratica playoff, la Roma attende di conoscere le sue avversarie in Europa. Alle 13.30 a Istanbul si sorteggiano i gironi della Conference League, la terza competizione europea che quest'anno vedrà la sua prima edizione assoluta. I giallorossi, miglior squadra per ranking UEFA tra le 34 qualificate, sono testa di serie e inserite in prima fascia.

Le regole restano le stesse di quelle viste nei casi di Champions ed Europa League. Le 34 squadre verranno sorteggiate in 8 gruppi da 4 squadre. Sono esclusi match nella fase a gironi tra squadre della stessa federazione. Il 16 settembre si inizia con il primo match, il calendario completo verrà comunicato nelle ore successive al sorteggio.

LIVE

GRUPPO A: LASK Linz, Maccabi Tel Aviv, Alashkert, HJK Helsinki

GRUPPO B: Gent, Partizan, Flora Tallin, Anorthosis

GRUPPO C: Roma, Zorya Lugansk, CSKA Sofia, Bodo Glimt

GRUPPO D: AZ Alkmaar, Cluj, Union Berlino, Randers

GRUPPO E: Slavia Praga, Feyenoord, Jablonec, Maccabi Haifa

GRUPPO F: Copenhagen, PAOK Salonicco, Slovan Bratislava, Lincoln Red Imps

GRUPPO G: Tottenham, Rennes, Vitesse, Mura

GRUPPO H: Basilea, Qarabag, Kairat Almaty, Omonia Nicosia

Quarta fascia: Lincoln Red Imps, Randers, Omonia Nicosia, Anorthosis, HJK Helsinki, Maccabi Haifa, Bodo Glimt, Mura

IL CALENDARIO DELLA COMPETIZIONE

Fase a gironi: 16 e 30 settembre, 21 ottobre, 4 e 25 novembre, 9 dicembre

Sorteggio degli spareggi: 13 dicembre

Spareggi: 17 e 24 febbraio

Sorteggio degli ottavi: 25 febbraio

Ottavi di finale: 10 e 17 marzo

Sorteggio di quarti e semifinali: 18 marzo

Quarti di finale: 7 e 14 aprile

Semifinali: 28 aprile e 5 maggio

Finale: 25 maggio (National Arena, Tirana)

13.58 - Quarta fascia sorteggiata, la Roma troverà i norvegesi del Bodo Glimt

13.53 - Terza fascia al via: la Roma ritrova il CSKA Sofia, avversaria nella scorsa stagione in Europa League

13.50 - Al via il sorteggio della seconda fascia, la Roma trova gli ucraini dello Zorya Lugansk

13.46 - Sorteggio al via con le assegnazioni dei team di prima fascia. LASK Linz primo estratto. La Roma va nel gruppo C.

13.41 - Giorgio Marchetti, segretario generale dell'UEFA, illustra le regole delle procedure di sorteggio.

13.38 - Due gli ospiti che prenderanno parte all'operazione: Lorik Cana, ex calciatore della Lazio che fa da ambasciatore per la finale di Tirana, e Nihat Kahveci, ex attaccante di Real Sociedad e Villarreal

13.30 - Prima del via al sorteggio sul palco c'è il presidente della UEFA Aleksandar Ceferin che presenta il nuovo trofeo