FOTO - Roma-Trabzonspor 1-0 HT

Secondo atto del play off di Conference League per la Roma, che all'Olimpico difende il 2-1 dell'andata in casa del Trabzonspor. Impiega solo 20 minuti la squadra di Josè Mourinho a portarsi in vantaggio, grazie al gol dal limite dell'are di Bryan Cristante, che avvicina i giallorossi alla qualificazione. Questi i migliori scatti del primo tempo: