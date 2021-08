Conference League, Trabzonspor in partenza per raggiungere Roma (FOTO)

Il Trabzonspor, avversario della Roma nei playoff di Conference League, è partito questa mattina dalla Turchia per raggiungere la Capitale, dove domani sera scenderà in campo per la gara di ritorno degli spareggi per accedere alla fase a gironi della nuova competizione Uefa. Il Trabzonspor scenderà in campo alle 18 per svolgere la rifinitura in vista della gara di domani, mentre alle 17:30 andrà in scena la conferenza stampa del tecnicoAvci accompagnato da Hamsik.