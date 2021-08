Conference League: successi in campionato per le eurorivali della Roma

Tris di successi nei rispettivi campionati per tutte le rivali della Roma in Conference League. Vincono Zorya, CSKA Sofia e Bodo Glimt, le avversarie dei giallorossi nel gruppo C. Gli ucraini hanno battuto per 1-0 il Vorskla. Successo esterno di misura del CSKA, che passa per 1-0 sul campo del Cherno More Varna. Il Bodo Glimt batte 3-2 il Tromso.