Conference League, ROMA-TRABZONSPOR: arbitra Jovanović. Nessun precedente con i giallorossi

Dopo la vittoria arrivato giovedì scorso sul campo del Trabzonspor, la Roma si prepara alla gara di ritorno contro la squadra turca valida per il ritorno dei playoff di Conference League. I giallorossi di José Mourinho affronteranno in casa la squadra degli ex Gervinho e Bruno Peres forti del risultato di andata, 2-1 grazie alle reti di Pellegrini e Shomurodov. La partita è in programma allo stadio Olimpico il 26 agosto alle 19.00 e sarà diretta dal serbo Srdjan Jovanović, coadiuvato da Uroš Stojković e Milan Mihajlović, mentre Novak Simović ricoprirà il ruolo di quarto uomo. Assente il Var. Il fischietto della Serbia non vanta nessun precedente né con la Roma, salvo una gara della Primavera di De Rossi in Youth League nel 2017, né con il Trabzonspor.

